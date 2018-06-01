Ив Каракатзанис вступил в должность президента АВТОВАЗа

Ив Каракатзанис 1 июня 2018 года вступил в должность президента АВТОВАЗа. Его кандидатура была утверждена акционерами компании – Groupe Renault и ГК «Ростех» – 16 апреля 2018 года. Последние два года г-н Каракатзанис возглавлял Renault Румыния и до 30-го апреля занимал пост президента и генерального директора компании Automobile Dacia SA, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Николя Мор продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия. Также г-н Мор продолжит тесно работать с АВТОВАЗом в качестве заместителя председателя совета директоров компании.

Ив Каракатзанис родился в 1964 году в Марселе (Франция). Получил инженерную степень в Ecole Centrale de Paris и начинал свою карьеру в компаниях Bossard Consultants и Hewlett Packard. В 1992 году он перешел работать в Renault в должности руководителя проекта по организации логистики. В 1995 году Ив Каракатзанис перешел на завод во Флэне, где успешно руководил цехом производственной сборки, затем департаментом окраски, а позже – департаментом качества. В 2005 году был назначен старшим вице-президентом Groupe Renault по разработке прототипов. В 2008 году участвовал в создании дирекции логистики Groupe Renault и стал старшим вице-президентом Groupe Renault по глобальной цепочке поставок в 2010 году. В 2013 году стал старшим вице-президентом по производству и логистике в регионе Евразия Groupe Renault. С апреля 2016 года работал на должности генерального директора Groupe Renault Румыния и президента-генерального директора Automobile Dacia SA.