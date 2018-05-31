Hyundai и KIA передали автомобили для официального парка Чемпионата мира по футболу

Компания Hyundai Motor предоставила 530 автомобилей для использования во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Транспортное обслуживание – это важная часть организации и проведения мероприятия такого масштаба. Как официальный автомобильный партнер FIFA, компания Hyundai Motor передала 530 автомобилей, включая такие модели, как Santa Fe, Tucson и H-1 для нужд сборных, арбитров, официальных лиц и организаторов во время международного турнира, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Также Hyundai Motor представила автобусы национальных сборных с командными слоганами, каждый из которых был выбран в рамках международного конкурса из примерно 160 тыс. заявок со всего мира.

Кроме того, компания KIA Motors предоставила для официального парка Чемпионата мира по футболу 424 автомобиля. Это флагманские седаны Quoris, кроссоверы Sorento Prime и Sportage, хетчбэки cee’d и микроавтобусы, ккоторые обеспечат перевозку игроков, официальных лиц, судей, представителей команд и VIP-гостей в ходе турнира, игры которого пройдут в одиннадцати городах Российской Федерации, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

В качестве многолетнего официального автомобильного партнера FIFA, KIA также обеспечивает необходимый сервис для официального парка турнира. С этой целью создана специальная служба оперативной технической поддержки, способная в кратчайшие сроки решить любую возникающую с автомобилем проблемы, а также обеспечить технике необходимое текущее обслуживание. Всем автомобилям официального парка турнира предоставлен высший приоритет в официальных дилерских центрах бренда при необходимости устранения каких-либо неисправностей или повреждений. Ответственными за обеспечение оперативной технической поддержки выбрано 15 дилерских центров в городах проведения матчей турнира. Мобильные группы готовы отреагировать на обращение в круглосуточном режиме.