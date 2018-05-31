Группа PSA увеличивает мощности по производству кроссоверов в Европе

Высокие результаты пяти марок в сегменте автомобилей SUV позволяют Группе PSA увеличить свои производственные мощности в Европе для удовлетворения спроса. Так, европейские продажи автомобилей SUV марок Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel и Vauxhall по итогам первого квартала 2018 года составили 250 тыс. единиц, доля Группы в этом сегменте значительно выросла и на начало 2018 года составила 16,9 % продаж кроссоверов в Европе. В конце марта Группа вошла в число лидеров сегмента SUV, и активная работа продолжится вместе с запуском продаж Citroen C5 Aircross в Европе осенью этого года, сообщает пресс-служба PSA Group.

Чтобы поддержать рост продаж, а также сохранить гибкость и широкие возможности производственных предприятий, Группой принято решение о увеличении производственных мощностей в Европе с использованием всех имеющихся ресурсов и активов. Так, производство Citroen C5 Aircross начинается в Ренн (Франция) одновременно с Peugeot 5008. В связи с этим и после обеспечения полной производственной загрузки предприятия в Ренн с марта 2019 года автомобили Peugeot 5008 будут также выпускаться в Сошо (Франция) наряду с производством Peugeot 3008 и Opel Grandland X. Одновременно, после полной загрузки предприятия в Сошо, сборка Opel Grandland X будет с марта 2019 года постепенно внедряться в г. Айзенах (Германия). Запуск этих производств будет сопровождаться соответствующим объемом инвестиций с целью обеспечения на каждом предприятии оптимальных условий работы, объемов производства и уровня качества.

«Такое распределение производства автомобилей показывает ключевую роль экономических показателей в обеспечении успешной долгосрочной производственной деятельности. Наши производственные мощности, расширившиеся с приобретением бренда Opel, позволяют удовлетворить растущий спрос наших клиентов в сегменте автомобилей SUV», – отмечает директор по производству и обеспечению поставок для сборки автомобилей Ян Венсан.