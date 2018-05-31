Chery запускает в России каршеринг под своим брендом

Китайский автопроизводитель Chery запускает каршеринг под своим брендом на базе платформы YouDrive (входит в тройку лидеров среди каршерингов на федеральном уровне). Как рассказали газете «Коммерсант» в компании, проект называется CheryDrive. Сегодня многие автопроизводители сотрудничают с каршеринговыми компаниями, но традиционно речь идет о покупке у автоконцерна машин в парк агрегатора. В случае с Chery проект трехсторонний – при участии дилеров марки. Дистрибутор продает дилеру автомобили, а тот передает их в каршеринг-сервис YouDrive.

Автодилеры (многие из которых до сих пор не оправились от кризиса и продолжают закрываться) получают доходы от продаж автомобилей, запчастей и дополнительного оборудования, за счет сервисного и кузовного ремонта, банковской комиссии от продаж в кредит. Теперь они смогут зарабатывать и на каршеринге – плате за сдачу машины в аренду. При такой схеме дилеру не придется тратиться на организацию услуги каршеринга и развитие клиентской базы.

По статистике YouDrive, в летний сезон каждая машина, доступная через агрегатор, используется до десяти раз в сутки, средняя продолжительность аренды – 40-60 минут. Тариф для пользователей и процент с поездок, который пойдет сервису YouDrive, компании не раскрывают. Источник, знакомый с ситуацией, рассказывает, что YouDrive удерживает 15% от выручки с одного автомобиля. Сейчас тариф агрегатора – 8-16 рублей в минуту в зависимости от модели машины. Собеседник на рынке предполагает, что Chery, скорее всего, будет стоить те же 8 рублей в минуту либо ради маркетинга сделают тариф «чуть ниже». Как пояснили в YouDrive, цены, которые указаны на сайте, касаются их собственного каршеринга, тарифы партнеров могут быть ниже (например, через это приложение можно арендовать Renault Logan каршеринга TimCar за 7 рублей в минуту).

Для Chery проект приведет к росту продаж машин, кроме того, повысится число контактов с брендом и узнаваемость марки, рассчитывают в компании. За январь-апрель продажи марки выросли на 26% до 1,9 тыс. машин.

Первый дилер, который согласился участвовать в проекте,– московская ГК «Автономия». Дилер купит 50 кроссоверов TIggo 2 в комплектации Luxury (стоимость одной машины 889,9 тыс. руб.), запустить сервис планируется к началу июня. Условия для дилера при покупке машин для CheryDrive будут зависеть от модели и комплектации, количества автомобилей и региона.

Глава «Фаворит Моторс» (также дилер Chery) Владимир Попов отметил, что собственные проекты каршеринга разрабатывают многие производители, но еще нет определенности с характером участия дилеров в проекте: партнер, оператор, поставщик услуг, полный выгодоприобретатель или же речь идет только о приглашении к финансированию и обслуживанию парка. По мнению топ-менеджера, для Chery это удачный шаг. «Мне нравится, не исключаю участия в проекте, если будут предложены выгодные условия»,– говорит он.

Директор по маркетингу «Авилона» (не торгует Chery) Андрей Каменский отмечает, что «задумка импортера интересная, но реализация во многом зависит от финансового состояния дилера: не все дилеры бренда могут позволить себе инвестиции в незнакомый для них бизнес». Он считает, что это в первую очередь именно маркетинговый проект, направленный на привлечение внимания к бренду в России и предполагающий возможность познакомить аудиторию с маркой и получить бесплатную рекламу на дорогах. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting соглашается, что это «больше маркетинговая история для дистрибутора», нежели эффективный источник дохода для дилера.