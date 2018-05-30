GM-АВТОВАЗ вновь останавливал конвейер из-за нехватки комплектующих

Работа конвейера GM-АВТОВАЗ была временно приостановлена 25 мая во второй половине дня в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков. Сегодня, 30 мая, работа конвейера возобновилась, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе СП.

«На сегодняшний день отгрузки автомобилей дилерам осуществляются в обычном режиме. О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно», – добавили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.

Напомним, это была уже вторая в текущем году остановка конвейера GM-АВТОВАЗ из-за сбоя в поставках комплектующих. В прошлый раз производство автомобилей Chevrolet Niva было приостановлено с 4 апреля по 11 апреля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 9680 автомобилей (+2%). При этом в апреле внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в пятерку самых популярных SUV в России с показателем 3034 реализованных машины (+4%). В настоящее время стоимость Chevrolet Niva начинается от 608 тыс. рублей.