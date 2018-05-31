«НЕФАЗ» в 2017 году получил более 44 млн рублей чистой прибыли

Нефтекамский автозавод подвел итоги деятельности за 2017 год. Объем отгруженной продукции, товаров и услуг составил 12 млрд 193 млн рублей. Бизнес-план выполнен на 107,6%, сообщает пресс-служба КАМАЗа. По итогам работы в отчетном периоде получена чистая прибыль в размере 44 млн 356 тыс. рублей.

За год отгружено 9263 единицы самосвальных установок, 3826 единиц грузовой прицепной техники, 584 единицы емкостно-наливной техники, 720 пассажирских автобусов и 409 единиц вахтовых салонов. Структура реализованной заводом продукции в 2017 году выглядит следующим образом: самосвальные установки – 28%, грузовая прицепная техника – 26%, емкостно-наливная техника – 5%, пассажирские автобусы – 33%, вахтовые салоны – 2%, запасные части и прочая продукция – 6%.

В 2017 году объем инвестиций в развитие производства составил 93 млн рублей. Средства были направлены на приобретение комплекса лазерного раскроя труб и профиля, внедрение робототехнического окрасочного комплекса окраски наружной поверхности самосвальных платформ, создание производственных мощностей по выпуску автобусных шасси КАМАЗ-5299 и 4500 единиц автосамосвалов нового модельного ряда КАМАЗ-6580, -65801, -65802. Кроме того, велась разработка новых продуктов (НИОКР), технологическая подготовка производства, шла реализация программы энергосбережения, развитие информационных технологий, приобретено новое сварочное оборудование.

По итогам годового Общего собрания акционеров «НЕФАЗ» принято решение: прибыль, полученную по результатам деятельности компании за 2017 финансовый год, направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и на покрытие убытка прошлых лет. Также решено дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за названный период не объявлять и не выплачивать.

Также избран совет директоров «НЕФАЗа». В его состав вошли начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд» Андрей Анисимов, главный аналитик ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андрей Виньков, первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор Юрий Герасимов, генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ» Андрей Игнатьев, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – финансовый директор Андрей Максимов, заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» – главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков, заместитель генерального директора АО «Региональный фонд» Ильмир Шакиров.