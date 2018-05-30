ПАЗ начал выпуск новых модификаций автобусов «Вектор Next»

Павловский автобусный завод начал серийный выпуск новых модификаций автобусов «Вектор Next»: моделей для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом топливе.

Как сообщает пресс-служба ПАЗа, «Вектор Next» в модификации «доступная среда» оснащен для удобства маломобильных пассажиров: задняя дверь и накопительная площадка имеют низкопольное исполнение, дверной проем расширен до 0,9 м, автобус оборудован механической аппарелью и местом для инвалидной коляски. Благодаря низкому уровню пола и функции опускания задней подвески, при подъезде к остановке задняя площадка практически совпадает с высотой бордюра, в результате чего в автобус могут беспрепятственно заезжать коляски.

Междугородная модификация «Вектора Next» уже в базовой комплектации имеет тонированное остекление кузова, комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки и ремнями безопасности, кондиционер, багажные полки, аудиосистему, тахограф с блоком средств контроля защиты информации, оборудование ЭРА-ГЛОНАСС, дополнительные поручни и отдельное багажное отделение.

Газовая модификация автобуса оснащена шестью баллонами по 62 л каждый, комплектуется двигателем ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5». Как отмечается, использование газа в качестве топлива обеспечивает экономию эксплуатационных издержек в два раза и снижение количества вредных выбросов в атмосферу по сравнению с аналогичной дизельной техникой.

Напомним, производство нового семейства автобусов «Вектор Next» началось на Павловском автобусном заводе в июне 2016 года. Автобусы рассчитаны на перевозку от 43 до 53 пассажиров, имеют улучшенную эргономику водительского места, усовершенствованную систему шумоизоляции. Модели могут оснащаться электронными рейсоуказателями, бегущей строкой с информацией о маршруте, автоинформатором, видеосистемой и другими дополнительными опциями по требованию клиента. Автобусы в зависимости от компоновки салона могут работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

В 2017 году на рынок России было поставлено около 1100 автобусов «Вектор Next», в том числе в регионы, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу. Расширение линейки «Вектор Next» позволяет более чем на 60% увеличить объем продаж – в 2018 году планируется реализовать около 1700 автобусов этой модели.