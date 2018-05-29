Завод Mercedes-Benz в Подмосковье откроется в начале 2019 года

Строительство завода по выпуску автомобилей Mercedes в Солнечногорском районе Подмосковья идет полным ходом, сообщил глава района Андрей Чураков.

"В июне прошлого года мы заложили в индустриальном парке "Есипово" первый камень в строительство этого завода. Сегодня уже стоят цеха, в лакокрасочный комплекс завезено оборудование, в ноябре планируем провести тестирование линии. Инженерный состав уже набран, рабочие проходят обучение в областном колледже. Mercedes должен запустить производство в первой половине 2019 года", - сказал Андрей Чураков, которого цитирует "Российская газета".

Напомним, в феврале 2017 года компания «Мерседес-Бенц Рус», Минпромторг РФ, правительство Московской области, муниципальное образование Пешковского сельского поселения Солнечногорского района, а также Daimler AG, КАМАЗ, «Даймлер КАМАЗ Рус» и «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» подписали инвестиционный контракт по созданию завода по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz. Строительство предприятия в индустриальном парке «Есипово» началось в июне 2017 года. Концерн Daimler AG инвестирует в проект более 250 млн евро.

В 2019 году новый завод легковых автомобилей в Московской области должен начать производство седана Mercedes-Benz Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Производственные мощности предприятия составят более 20 тысяч автомобилей в год. Новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области будет охватывать все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. На предприятии будут созданы более 1000 рабочих мест.