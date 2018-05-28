Легковые модели GAC появятся на российском рынке

Китайский автопроизводитель GAC Motor (Guangzhou Automobile Group Motor) объявил о создании новой фирмы – GAC Motor International Company, которая займется «управлением деятельности головного предприятия за рубежом». Помимо домашнего рынка легковые автомобили GAC сегодня представлены на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке: всего 13 экспортных рынков (в их число, например, входят Азербайджан, Катар, Чили, Нигерия). В будущем компания намерена начать продажи в Северной Америке, Европе и России, пишет портал «Колеса.ру».

Кстати, в России и Старом свете легковые модели GAC могут показать уже в этом году: китайцы намерены привезти машины на Московский автосалон и Парижское мотор-шоу. Данных о моделях, которые представят в России, пока нет. Также в GAC заявили о том, что скоро заработает российское подразделение компании, однако точных сроков в фирме опять же не раскрыли.

Отметим, GAC уже присутствует на российском рынке, но пока в нашей стране продаются только легкие коммерческие автомобили (грузовики и фургон). Эти машины в России представлены под принадлежащем китайской компании брендом Gonow, их дистрибуцией занимается фирма «Азия Импорт».

В Китае легковые модели GAC продают под маркой Trumpchi, бестселлером на домашнем рынке является кроссовер GS4: в 2017-м было реализовано более 337 тыс. таких машин, а в общем рейтинге самых популярных автомобилей китайского рынка модель занимает 8-ю строчку.