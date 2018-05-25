Средний возраст легковых автомобилей в России превысил 13 лет

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых автомобилей в России и определило их средний возраст по состоянию на 1 января 2018 года.

Согласно результатам исследования, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,1 года. При этом у иномарок данный показатель заметно ниже – 10,9 года. В то же время возраст отечественных машин в среднем составляет 16,6 года.

Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют китайские марки (6,6 года). Средний возраст корейских автомобилей – 7,4 года, американских – 9,9 года. У европейских машин этот показатель составляет 10,8 года. Самые возрастные среди иномарок – представители японских брендов (13,1 года).

У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15 лет), немного выше он у автомобилей LADA (16 лет).

Отметим, что более подробная информация о состоянии российского автопарка содержится в маркетинговом отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России».