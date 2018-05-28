«Мазда Соллерс» начнет выпуск двигателей на экспорт в сентябре 2018 года

Совместное предприятие группы Sollers и Mazda по сборке автомобилей Mazda во Владивостоке планирует начать производство бензиновых двигателей в середине сентября 2018 года, сообщил агентству RNS совладелец и генеральный директор группы Sollers Вадим Швецов.

«В середине сентября мы начнем запускаться. У нас там launch (запуск. – RNS.). Он будет происходить два-три месяца: первые образцы, тесты», – сказал Швецов, отвечая на вопрос о выпуске бензиновых двигателей для компании Mazda.

Он пояснил, что по двигательным заводам ramp up (наращивание производства) ведется до трех месяцев. «Форсировать точно не будем. Ни одного двигателя в Россию не будет поставляться. Все пойдут на экспорт», - пояснил он.

Напомним, в сентябре 2017 года компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская». А в октябре на площадке предприятия «Мазда Соллерс» началось строительство завода по производству двигателей. В новом комплексе компании будет организовано промышленное производство автомобилей и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя. В рамках проекта компания планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год. Объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. На двигательном производстве планируется создать 150 новых рабочих мест.