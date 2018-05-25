Продажи китайских автомобилей в апреле выросли на 19%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2018 года реализация новых автомобилей (с учетом LCV) китайских марок в России составила 2975 единиц – на 19% больше, чем год назад.

Лидером среди автопроизводителей из КНР по-прежнему остается Lifan, на долю которого пришлось свыше 40% от общего объема. Продажи автомобилей этой марки в апреле составили 1290 экземпляров, что на 3% выше результата годичной давности. Вторую позицию в этом рейтинге сохраняет Chery, реализация которого за месяц достигла 597 единиц и увеличилась на 31%. На третье место поднялся Geely (218 шт.; + 16%), сместив с него бренд Haval (211 шт.; +46 %). Замкнул пятерку лидеров Zotye, продажи которого выросли в 2,3 раза до 208 машин.

Продажи легковых автомобилей других китайских марок в апреле выглядят следующим образом: FAW (151 шт.; рост в 2,2 раза); Changan (143 шт.; - 27%); DFM (98 шт.; рост в 2,5 раза); Foton (40 шт.; +33%); Brilliance (15 шт.; -6%); Hawtai (4 шт.; -64%).

Отметим также, что по итогам четырех месяцев 2018 года, реализация новых китайских автомобилей составила 10011 единиц, что на 17% больше, чем в январе – апреле прошлого года.