«Группа ГАЗ» получит кредит от Промсвязьбанка

Промсвязьбанк планирует выдать кредит попавшей под американские санкции «Группе ГАЗ» для пополнения оборотного капитала, сообщил источник в правительстве РФ. “Рассматривается выдача кредита "Группе ГАЗ" из Промсвязьбанка на рыночных условиях в объеме, необходимом для пополнения оборотного капитала. Решение принято, остается ряд формальных позиций для выдачи кредита”, - сказал он, при этом размер кредита не озвучил. Представитель «Группы ГАЗ» отказалась от комментариев, пишет агентство Reuters.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что правительство прорабатывает возможность кредитной поддержки компаний Олега Дерипаски - алюминиевого гиганта Русал и ГАЗа - через Промсвязьбанк, на базе которого государство создает банк для гособоронзаказа и помощи санкционным предприятиям.

В начале апреля США, сославшись на “злонамеренные действия” российских властей по всему миру, ввели санкции против ряда компаний РФ, олигархов и чиновников, включая Олега Дерипаску и его активы. Они были включены в специальный список - SDN-List, запрещающий американскому бизнесу и гражданам вести с включенными в него лицами дела. По словам источников агентства Reuters, менеджмент ГАЗа опасается недопоставки импортных комплектующих и остановки конвейера из-за санкций.