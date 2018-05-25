В России назвали лучших автодилеров

24 мая были подведены итоги четвертого ежегодного профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2018». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии в Москве.

Целью данного проекта является анализ деятельности дилерских центров и холдингов, а также выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж и сервиса. Его организаторами выступают аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Avito Авто».

Генеральным партнером премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» в этом году стало ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ. Официальным партнером номинации «Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом» выступила банковская группа «Абсолют банк».

К участию в профессиональном рейтинге были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысячи). На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» проведен серьезный конкурсный отбор и на базе полученной интегральной оценки (в баллах) определены лидеры.

Подробно ознакомиться с итогами профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2018» можно в специально подготовленном пресс-релизе.