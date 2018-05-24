Foton объявил распродажу внедорожников Sauvana

Компания «Фотон Мотор» объявила о распродаже автомобилей Foton Sauvana 2016 года выпуска с выгодой до 390 тыс. рублей. Количество автомобилей ограничено.

Как сообщает пресс-служба «Фотон Мотор», максимальная выгода достигается за счет скидки по системе трейд-ин (от 100 до 150 тыс. рублей в зависимости от комплектации), а также дисконта при покупке автомобиля в лизинг (в размере 3%). В результате внедорожник Foton Sauvana 2016 года выпуска можно приобрести по цене от 1 млн 311 тыс. 340 рублей.

Кроме того, до 30 июня 2018 года продолжает действовать акция по предоставлению расширенной 7-летней гарантии на Foton Sauvana. Таким образом на все автомобили Foton Sauvana, приобретенные в период с 10 марта 2017-го до 30 июня 2018 года, предоставляется расширенная гарантия на двигатель и детали коробки передач – 7 лет или 120 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Foton Sauvana – это большой рамный внедорожник с габаритами 4830×1910×1885 мм и дорожным просветом 220 мм. Автомобиль предлагается с бензиновым турбированным двигателем 4G20TI рабочим объемом 2,0 литра в двух версиях мощности – 201 либо 217 л.с. В конструкции Sauvana используются узлы ведущих мировых производителей – автоматическая коробка передач ZF и механическая Aisin, раздаточная коробка Borg Warner с тремя режимами работы, задний мост Dana. На все автомобили Foton Sauvana установлена система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».