Стали известны подробности о новом KIA Ceed для России

В базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель KIA Ceed третьего поколения. Из документа следует, что хэтчбек будет предлагаться с тремя силовыми агрегатами, в том числе, с новым наддувным двигателем.

Как и прежде, моторная линейка включит 100-сильную атмосферную «четверку» рабочим объемом 1,4 литра, работающую в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, будет доступен 1,6-литровый безнаддувный агрегат мощностью 129 л.с., который сочетается как с «механикой», так и с «автоматом», пишет портал AutoNews.ru. Наконец, будет доступен новый 1,4-литровый турбомотор, выдающий 140 л.с. и 242 Нм крутящего момента. Такой двигатель агрегатируется только с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

В список доступного оснащения войдет система автоматического экстренного торможения, камера заднего вида, передний и задний парктроник, адаптивный круиз-контроль, функция удержания автомобиля на занимаемой полосе, а также парковочный ассистент. Сроки начала продаж нового Ceed, как и цены, будут названы позже.

Новый хэтчбек KIA Ceed, который после смены поколения остался без апострофа в названии, был представлен в марте на Женевском автосалоне. В основу модели легла новая архитектура K2 с полностью независимой подвеской, которая позволила обеспечить более низкий центр тяжести. Автомобиль стал на 23 мм короче предшественника, но при этом получил более просторный салон. Объем багажника увеличился на 15 л – до 395 литров.

Помимо хэтчбека, KIA будет предлагать новый Ceed в виде универсала, а также автомобиль с кузовом типа Shooting Brake. Не исключено, что позже у модели появится «заряженная» версия.