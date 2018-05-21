Рынок новых грузовых автомобилей в апреле вырос на 20%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 7,1 тыс. единиц, что на 20,2% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка грузовиков все так же является российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 32% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2,3 тыс. штук – на 3,6% выше результата апреля 2017-го. На втором месте располагается отечественный GAZ, показатель которого вырос на 27,5% (до 783 шт.). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo (547 шт.; +44,7%). В пятерку лидеров также попали Scania (419 шт.; +43,5%) и Mercedes-Benz (394 шт.; +14,9%).

По итогам же четырех месяцев 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 25 тыс. штук – на 29,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Более подробная информация содержится в пресс-релизе.