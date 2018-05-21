Российский рынок новых LCV в апреле вырос на 8%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2018 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,5 тыс. единиц, что на 8,3% выше показателя годичной давности.

Лидером первичного рынка LCV по-прежнему является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 4,7 тыс. штук – на 15,6% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого достиг примерно 1,4 тыс. автомобилей (-44,4%). В тройку лидеров вошла и российская LADA с результатом 1,1 тыс. машин (+13,3%). В первую пятерку также попадают американский Ford (950 шт.; +89,2%) и немецкий Mercedes-Benz (854 шт.; +16%).

Отметим также, что по итогам четырех месяцев нынешнего года объем рынка новых LCV в России составил 34,5 тыс. автомобилей – на 4,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Более подробная информация содержится в пресс-релизе.