«Каркаде» увеличила продажи автомобилей Land Rover в лизинг на 78%

Компания «Каркаде» по итогам четырех месяцев 2018 года заключила на 78% больше сделок лизинга автомобилей Land Rover по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. «Каркаде», являясь официальным провайдером программы Jaguar Land Rover Financial Services, ориентируется на интерес клиентов к автомобилям марки и упрощает смену старого автомобиля на новый Land Rover в рамках специального предложения «Всегда на новом», сообщает пресс-служба лизинговой компании.

Совместная акция лизинговой компании «Каркаде» и Jaguar Land Rover Россия действует с марта 2018 года. Уже десятки лизингополучателей пересели на новые модели Land Rover, передав свой старый автомобиль в trade-in и получив специальное ценовое предложение на покупку обновленных моделей британского бренда. Помимо действующего предложения по trade-in, клиенты имеют возможность использовать полученные средства для погашения первого платежа в рамках новой лизинговой сделки или закрыть оставшиеся расходы по действующему договору лизинга с «Каркаде».

По итогам продаж «Каркаде» в январе - апреле 2018 года наиболее популярными среди клиентов компании стали такие модели Land Rover как Range Rover, Range Rover Sport и Range Rover Velar. Собственники и руководители бизнеса приобретают престижные премиальные внедорожники, как правило, для личного использования, выбирая лизинг «Каркаде» в качестве выгодного способа покупки новых автомобилей Land Rover.