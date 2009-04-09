Ford с 1 мая повысит цены в России в среднем на 17%

Ford намерен уже четвертый раз в этом году повысить цены на свои автомобили в России с 1 мая 2009 года. Стоит отметить, что грядущее удорожание автомобилей Ford будет крупнейшим с начала года – в среднем на 17%, тогда как в январе, феврале и апреле цены повышались в среднем на 5%. Таким образом, с учетом майского удорожания повышение цен на автомобили Ford с начала года достигнет 32%.

Так, на 9% подорожают модели Focus и Mondeo российского производства, Escape и Transit производства 2009 года, а также Fiesta, Fusion, Focus, C-MAX и Escape производства 2008 года. На 18% могут быть повышены цены на Fiesta, Fusion, C-MAX, Kuga, S-MAX и Galaxy производства 2009 года. Наибольшее удорожание, на 25%, предусмотрено на Explorer производства 2008 – 2009 гг.

По словам президента и управляющего директора Ford Russia Найджела Брэкенбери, очередное повышение цен обусловлено девальвацией рубля, поскольку основные расходы компании ведутся в евро. Он не исключил возможность дальнейших повышений цен, отметив, что покупателям будут предложены привлекательные кредитные программы Ford и специальные предложения.