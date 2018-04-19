В России подорожали кроссоверы Renault

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России зафиксировали подорожание кроссоверов Renault. Повышение цен коснулось автомобилей 2018 года производства и составило от 30 до 80 тысяч рублей в зависимости от модели.

Сильнее всего – на 80 тысяч – подорожал Renault Koleos, который теперь доступен по цене от 1 829 000 до 2 299 000 рублей.

Другой кроссовер – Renault Kaptur – прибавил 40 тысяч во всех комплектациях и предлагается к продаже в диапазоне от 934 000 рублей за базовую комплектацию Life до 1 324 990 рублей за топовую комплектацию Extreme.

Наконец, кроссовер Renault Duster вырос в цене на 30 – 45 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Цена на переднеприводную версию с двигателем 1,6 л (114 л.с.) и МКП в начальной комплектации Authentique установлена на уровне 689 000 рублей. Полноприводная модификация с двигателем 2 л (143 л.с.) и «автоматом» в максимальной комплектации Luxe Privilege обойдется в 1 101 990 рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», для Renault Duster это уже второе подорожание в текущем году, а впервые рост цен был отмечен в январе.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

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