Продажи автомобилей LADA в Евросоюзе в марте упали на 9%

В первый весенний месяц нынешнего года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 423 новых автомобиля LADA. Это на 9% меньше по сравнению с результатом марта 2017 года.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», падение продаж машин российской марки в Евросоюзе случилось впервые после девяти месяцев непрерывного роста. Напомним, ранее это происходило только в мае прошлого года.

Тем не менее, согласно опубликованным данным АСЕА, в 1 квартале 2018 года реализация автомобилей LADA демонстрирует рост (+10,5% до 1225 шт.). Более подробная информация об этом содержится в разделе «Аналитика».