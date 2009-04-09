Автомобилизация Китая идет рекодными темпами: 32 000 машин в день

По состоянию на конец марта в Китае насчитывалось более 170 млн. моторных транспортных средств. Среднее увеличение парка ТС в первом квартале 2009 года составило 32 тысячи машин в день. Такую информацию опубликовала газета «Жэньминь Жибао», со ссылкой на данные управления транспорта Министерства общественной безопасности Китая.

Издание отмечает, что наиболее значительно увеличивается парк автотранспорта с объемом двигателя до 1,6 л. Этой тенденции способствует государственная политика стимулирования спроса, которая предусматривает реформу топливного налога, снижение налога на покупку малолитражек, а также развитие программы «популяризации автомобилей и мотоциклов в деревне».

Эксперты отмечают, что темпы роста автомобильного парка Китая увеличиваются с каждым месяцем. При этом наблюдается постепенный рост количества частных автомобилей, доля которых уже составляет более трех четвертей (76,5%) от общего числа транспортных средств.

Но китайцы на этом не останавливаются. На днях был опубликован документ, подготовленный совместно 8 министерствами и ведомствами Китая, который предусматривает дополнительные меры по стимулированию рынка.

В документе обозначены пять главных направлений. Во-первых, активно содействовать продаже новых автомобилей. Во-вторых, прилагать большие усилия для развития и упорядочения рынка подержанных автомобилей. В-третьих, ускорить выведение старых автомобилей из эксплуатации и их переработку. В-четвертых, направить усилия на развитие автомобильного рынка в деревне. В-пятых, увеличить кредитную поддержку для расширения рынка автокредитования.