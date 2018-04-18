Mitsubishi Eclipse Cross стартует на российском рынке

Компания Mitsubishi 17 апреля начала продажи в России нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross для российского рынка. Автомобиль доступен в пяти исполнениях по цене от 1 млн 399 тыс. рублей до 2 млн 159 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Уже в базовой комплектации Mitsubishi Eclipse Cross получит противотуманные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистема с 4 динамиками и USB разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения. В зависимости от комплектации, автомобили будут также оборудованы панорамной крышей, проекционным дисплеем, премиальной аудиосистемой Rockford Forsgate, системами активной безопасности, подогревом лобового стекла, руля и заднего ряда сидений.

Все модификации Mitsubishi Eclipse Cross будут оснащаться 1,5 л бензиновым двигателем с турбонагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива. Специально для России двигатель был дефорсирован до 150 л.с. (в Европе мощность двигателя – 163 л.с) и адаптирован для заправки отечественным топливом начиная от АИ 92.

Новая модель Eclipse Cross, производимая на заводе в Японии, дополнит линейку кроссоверов от Mitsubishi Motors в России. В настоящее время в нее входят модели ASX и Outlander. Как заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «ММС Рус», на данный момент планов по локализации производства Mitsubishi Eclipse Cross в России нет, но в компании не исключают такую возможность.