КАМАЗ в апреле увеличит объемы производства

В апреле КАМАЗ планирует отгрузить потребителям более 2,5 тысяч грузовых автомобилей и машинокомплектов, превзойдя результат марта более чем на 300 единиц.

Как отметил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «КАМАЗ» Юрий Клочков, апрель как производственный месяц отчётливо просматривается с первого до последнего дня. План сборки на месяц – 2368 автомобилей, в том числе 215 машин тяжёлого семейства и 1007 полноприводников. Главный сборочный конвейер будет работать до 22 апреля. Затем подразделения, занятые на сдаче автомобилей, ещё в течение двух дней завершат выполнение своего плана: всего будет сдано 2507 автомобилей.

По словам Юрия Клочкова, в июне «КАМАЗ» перейдёт на постоянный четырёхдневный режим работы. Но при поступлении дополнительных заказов работа будет организована и в пятый день недели. Сохраняется возможность увеличения выпуска до 4 тысяч машин в месяц при двухсменном режиме работы. По мере того, как продажи через дилерскую сеть начнут «дышать» свободнее, «КАМАЗ» будет переключаться на этот темп выпуска.