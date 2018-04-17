Китайский авторынок в марте вернулся к росту

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам марта увеличились на 3,5% и составили 2 млн 168 тыс. 600 единиц. Таким образом, после февральского падения рынка, обусловленного каникулами в связи празднованием Нового года по лунному календарю, вновь зафиксирован положительный результат. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за три первых месяца 2018 года китайский авторынок вырос на 2,6% до 6 млн 100 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию на 10,6% до 358800 машин. Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке выросли на 2% и составили рекордные 352346 единиц.

Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тысяч машин. Стабилизация спроса, в частности, обусловлена повышением с этого года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Кроме того, рост автомобильных продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема основной спрос на автомобили ожидается со стороны городов и провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, введение налога на которые было отложено до конца 2020 года.