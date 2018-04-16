Первый Volkswagen Teramont продан в России

В «Фольксваген Центр Подольск» состоялось торжественное вручение семейного внедорожника Teramont. Клиент сделал выбор в пользу модели цвета Kurkuma в комплектации Exclusive с бензиновым двигателем мощностью 220 л.с., сочетающимся с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion, сообщает пресс-служба Volkswagen. Автомобиль, переданный клиенту, оборудован 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada, бамперами в цвет кузова с хромированными молдингами, серебристыми рейлингами на крыше, а также панорамной крышей со сдвижным люком и диодными фарами.

Volkswagen Teramont укомплектован вентилируемыми сиденьями с кожей Vienna. В широкий набор функционального оборудования модели входят трехзонный климат-контроль Climatronic с отдельным блоком управления для пассажиров второго ряда сидений, электропривод двери багажного отделения с дистанционным управлением, обогрев всей площади лобового стекла, автоматическое управление головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, система автоматического управления дальним светом Light Assist, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот Park Assist, система кругового обзора Area View, включая камеру заднего вида, система определения слепых зон Blind Spot Monitor с ассистентом выезда с парковки задним ходом, ассистент движения по полосе Lane Assist, интерфейс App-Connect, Volkswagen Media Control, а также цифровая приборная панель Active Info Display и аудиосистема Composition Media с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и интерфейсом для мобильного телефона Bluetooth.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 12 марта российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новый внедорожник Teramont. Модель предлагается в четырех комплектациях – Origin, Respect, Status и Exclusive – по цене от 2 млн 799 тыс. рублей. Для Teramont доступны два бензиновых двигателя: 2,0-литровый турбированный силовой агрегат R4 (220 л.с.) и 3,6-литровый VR6 (280 л.с.). В сочетании с каждым из них предлагается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод 4Motion.