Nissan X-Trail в марте стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в марте реализовали 6402 автомобиля – на 20,6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 года в России было продано 18084 автомобиля Nissan, что на 2,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка японской марки составила 4,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи снизились на 33% до 1744 шт. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых легковых автомобилей в России. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1582 реализованных машины, что на 39% ниже показателя годичной давности.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», обновленный компактный кроссовер Nissan Juke, который был представлен на Женевском автосалоне, появится в нашей стране летом 2018 года. А в сентябре на заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется серийная сборка обновленного внедорожника Nissan X-Trail для российского рынка.