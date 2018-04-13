Mitsubishi Outlander доступен в кредит без первоначального взноса для жителей Дальнего Востока

АО МС Банк Рус начиная с 13 апреля 2018 года выдает кредиты для жителей Дальневосточного федерального округа на приобретение новых автомобилей в кредит стоимостью до 1 млн 450 тыс. рублей и сроком кредита до 3-х лет со скидкой 25% от стоимости автомобиля (ранее скидка составляла 10%). Приобрести автомобили по программам кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» можно во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Программа «Семейный автомобиль» доступна для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Программа «Первый автомобиль» предназначена для клиентов, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля.

«Мы имеем долгое и надежное сотрудничество на Дальнем Востоке, однако интерес клиентов в данном регионе исторически сфокусирован на автомобилях с пробегом иностранного производства. Благодаря увеличению скидки со стороны Минпромторга выгода для клиентов становится значительной. Это позволит повысить спрос на внедорожники Mitsubishi, собранные в России, за счет выравнивания цены», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.