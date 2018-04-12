Mazda отзывает в России более 20 тысяч автомобилей Mazda6

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 20030 автомобилей Mazda6, реализованных c ноября 2012-го по сентябрь 2015 года. Причиной отзыва автомобилей Mazda6, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом, является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта, сообщает пресс-служба Росстандарта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места, и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия.

На автомобилях Mazda6 будет проведена в первую очередь проверка, распространяется ли действие данной отзывной компании на тормозные суппорты, установленные на автомобиле. При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов модифицированными. В случае отсутствия коррозии будет произведена замена защитного чехла модифицированными.

Уполномоченные представители изготовителя «Мазда Мотор Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mazda6, попадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.