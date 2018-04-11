УАЗ «Патриот» получил новую экспедиционную спецверсию

Ульяновский автозавод представил новую экспедиционную спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот», которую отличает набор сертифицированного внедорожного оборудования. Новинка уже доступна для заказа у официальных дилеров УАЗ, а в продажу подготовленный внедорожник поступит к концу мая. Стоимость экспедиционной спецверсии УАЗ «Патриот» составляет 1 млн 039 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба УАЗа.

Напомним, в 2017 году УАЗ первым из автопроизводителей на российском рынке сертифицировал автомобиль со специальными внедорожными аксессуарами – лебедкой «Спрут 9000 Спорт» и защитой рулевых тяг, которые вошли в пакет «Off-Road». Новая экспедиционная спецверсия стала следующим шагом развития внедорожного направления. Подготовленный УАЗ «Патриот» оснащается еще большим количеством аксессуаров, необходимых для путешествий и экспедиций. Из внедорожного арсенала, помимо пакета «Off-Road», в нее входят резина BFGoodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Все дополнительное оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автозаводе в процессе производства.

Автомобиль оснащен набором комфортных опций, таких как кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном с установленной навигационной системой карт России, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также дополнительным отопителем салона.

Кроме того, УАЗ «Патриот» в экспедиционной спецверсии будет доступен в двух эксклюзивных, абсолютно новых цветах: оранжевом и зеленом. В качестве дополнительной идентификации экспедиционной спецверсии разработан специальный шильдик, расположенный на левой двери автомобиля, который является отличительной чертой данного автомобиля.

Как отмечается, экспедиционная специальная версия знаменует собой первый шаг в появлении линейки автомобилей специально подготовленных для активного образа жизни. В течение года будут выпущены дополнительные внедорожные спецверсии УАЗ.