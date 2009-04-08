В Германии планируют снизить «премию за утилизацию» до 1250 евро

Активному росту авторынка в Германии сейчас способствует т.н. «премия за утилизацию»: автовладелец, сдавший машину старше 9 лет на переработку, получает от государства 2500 евро при покупке нового автомобиля. На настоящий момент подано свыше миллиона заявок на получение этой дотации, свыше 460 тысяч из них уже реализовано, сообщается в обзоре аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Аналитики отмечают, что благодаря этим мерам реализация автомобилей в Германии второй месяц подряд увеличивается рекордными темпами. В марте зафиксирован абсолютный месячный рекорд за последние 17 лет, когда продажи превысили отметку в 400 тысяч единиц (+40%). При этом реальная нагрузка на государственную казну не столь высока. Деньги, выделяемые покупателям, фактически возвращаются в виде НДС от автопроизводителей (в Германии он равен 19%).

Вместе с тем, «премия за утилизацию» по душе далеко не всем в Германии. Ряд экспертов полагает, что за искусственно созданным ажиотажным спросом на новые автомобили может последовать обвал рынка. Сторонники же премии отвечают на это, что рост внутреннего спроса особенно важен для экспортно-ориентированного автопрома Германии именно сейчас, когда на крупнейших зарубежных рынках сбыта наблюдается спад продаж.

В итоге эта дискуссия заставила правительство Германии принять компромиссное решение. Начиная с июня размер «премии за утилизацию» будет уменьшен до 1250 евро, при этом программа будет продлена до конца года, что будет способствовать дальнейшему росту германского авторынка.