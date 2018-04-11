«Ростех» и Renault простят АВТОВАЗу долги и получат 83,5% акций компании

Госкорпорация «Ростех» и французский автопроизводитель Renault завершают докапитализацию АВТОВАЗа стоимостью более 107 млрд рублей, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Взамен нидерландское СП «Ростеха» и Renault Rostec Auto B.V. увеличит долю в АВТОВАЗе с 64,6% до 83,5%, доли в СП распределятся следующим образом: 61,1% у Renault, 38,9% – у «Ростеха». Завершение сделки планируется на октябрь 2018 года, пишет газета «Коммерсант».

Сейчас реализован второй этап докапитализации, предусматривающий конвертацию долгов АвтоВАЗа на 61,4 млрд рублей в акции. В его рамках «Ростех» и Renault переуступили в пользу своего СП права требования по долгам российского автопроизводителя на 30,7 млрд рублей каждый. Взамен альянс стал участником закрытой подписки на новые акции АВТОВАЗа той же стоимости. По сути, акционеры списали долги, конвертировав их в акции компании. Первая допэмиссия АВТОВАЗа на 26 млрд рублей состоялась в декабре 2016 года. А в октябре еще порядка 20 млрд рублей будут внесены «Ростехом» на уставные цели АВТОВАЗа без увеличения доли в уставном капитале.

По словам господина Чемезова, это «крупнейшая в истории российского автопрома сделка, которая поэтапно длилась несколько лет». «Меры, принятые совместно с французскими партнерами, призваны помочь обновлению АВТОВАЗа», – говорит топ-менеджер. Фактически более 100 млрд рублей инвестировано в развитие завода и бренда LADA, заявил глава «Ростеха». При этом АВТОВАЗ продолжает оставаться убыточной компанией. Чистый убыток концерна по МСФО в 2017 году снизился в 4,6 раза, до 9,7 млрд рублей, выручка выросла на 22%, до 225,6 млрд рублей. Тем не менее компания начала показывать операционную прибыль – 1,6 млрд рублей за 2017 год при убытке в 16,2 млрд рублей годом ранее.