KIA объявила спецпредложения на покупку своих моделей в апреле

Компания KIA Motors Rus разработала ряд специальных предложений по кредитованию, покупке сертифицированных автомобилей с пробегом, а также программе трейд-ин.

Так, с 1 по 30 апреля KIA Finance в партнерстве с «Русфинанс Банк» предлагает выгодные условия кредитования с низким ежемесячным платежом на ряд моделей по программе кредитования с гарантированной остаточной стоимостью автомобиля «КИА Легко!». При приобретении моделей KIA cee’d, Cerato и Soul с ежемесячным платежом 6 тыс. рублей выгода клиента составит до 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Также на 50 тыс. рублей выгоднее становится приобретение седана бизнес-класса KIA Optima с ежемесячным платежом 8 тыс. рублей. При приобретении кроссовера KIA Sportage по программе «КИА Легко!»с ежемесячным платежом 9 тыс. рублей выгода клиента составит до 70 тыс. рублей.

В апреле 2018 года продолжается действие программы «Год без платежей» по приобретению моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Партнером KIA Finance в рамках данного предложения выступает «Русфинанс Банк». Программа предусматривает компенсацию платежей по процентной ставке банка, выплаченных за первый год действия договора кредитования, позволяя клиенту не заботиться о кредитных платежах на протяжении года.

С апреля 2018 года условия кредитования при приобретении сертифицированных автомобилей с пробегом в рамках программы «КИА Уверен» становятся наиболее привлекательными за всю историю существования данной программы. Минимальная ставка кредитования теперь составляет 9,9% при внесении первоначального взноса 40%. Клиентам также предлагается возможность заключить кредитный договор с остаточным платежом до 50%, который позволит снизить ежемесячные платежи и сделать любой сертифицированный автомобиль KIA с пробегом доступнее.

Владельцы автомобилей марки KIA в апреле могут обменять автомобиль по программе трейд-ин на особо привлекательных условиях. При сдаче автомобиля KIA в трейд-ин выгода на новый составит 60 тыс. руб. для Picanto и Cee’d SW, 80 тыс. руб. для Cerato, Cee’d (кроме SW), Soul, 100 тыс. руб. для Optima, 100 тыс. руб. для Sorento Prime, 120 тыс. для Sorento и 130 тыс. для Sportage.

Кроме того, в апреле выгода по программе трейд-ин была увеличена для Cerato, Cee’d (кроме SW), Soul c 40 тыс. до 60 тыс. руб., для Optima, Sorento с 50 тыс. до 70 тыс. руб., а для Sportage с 50 тыс. до 100 тыс. руб.

В апреле KIA Picanto дополнил линейку автомобилей, доступных по программе трейд-ин на специальных условиях, и теперь эту модель возможно приобрести с выгодой до 40 тыс. руб. Таким образом, на текущий момент для покупки по программе трейд-ин доступно 10 моделей: Picanto, Rio, Cerato, Cee’d, Optima, Stinger, Soul, Sportage, Sorento и Sorento Prime. Выгода по программе трейд-ин действует, в том числе и на специальную серию FIFA 2018.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 19096 автомобилей, что на 30,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 года в России было продано 52201 автомобиль KIA, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.