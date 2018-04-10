КАМАЗ в I квартале увеличил производство на 7%

КАМАЗ в марте увеличил производство на 5,5%, выпустив 3362 машинокомплекта. Всего с начала года с конвейера предприятия сошло 7780 грузовых автомобилей, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале марта КАМАЗ начал производство нового трехосного седельного тягача с индексом 65209. До конца месяца в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» передано семь таких машин.

Согласно бизнес-плану на 2018 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тысяч грузовиков, из них 37 тыс. машин – на российском рынке, 6,1 тыс. – на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1586 млн рублей при выручке 171,3 млрд рублей.

Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.