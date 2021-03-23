Ford Focus перестал быть лидером на вторичном авторынке Москвы

Как известно, самым популярным автомобилем с пробегом в стране является Ford Focus. Между тем, в Москве эта модель утратила лидерство на вторичном рынке, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Если в январе Ford Focus уступил свое лидерство Skoda Octavia, то в феврале вообще опустился на четвертое место.

Так, по данным агентства, объем столичного рынка легковых автомобилей с пробегом в феврале 2021 года составил 20,8 тыс. единиц, что на 3,1% меньше, чем год назад.

Лидером рынка подержанных автомобилей в Москве в феврале стал Hyundai Solaris с результатом 504 экземпляра. На втором месте – еще один «кореец», KIA Rio, перепроданный в количестве 496 штук. Третью позицию в модельном рейтинге вторичного рынка столицы заняла Skoda Octavia (489 шт.). И только на четвертой – Ford Focus (433 шт.). Замыкает пятерку самых популярных автомобилей с пробегом здесь Volkswagen Polo (418 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 московского рынка автомобилей с пробегом попали: Toyota Camry (395 шт.), Daewoo Matiz (307 шт.), BMW 5-Series (304 шт.), Mercedes-Benz E-Class (282 шт.) и BMW X5 (274 шт.).

Всего же с начала нынешнего года в столице поменяли владельцев 39,1 тыс. автомобилей, что на 2,7% меньше, чем в январе – феврале 2020 года.

Эти и другие автомобили с пробегом можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Рольф