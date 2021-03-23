В России стартовало производство нового малотоннажного шасси Isuzu ELF 8.0

В Ульяновске на заводе ISUZU RUS приступили к производству новинки для российского рынка – малотоннажного шасси Isuzu ELF 8.0 с увеличенной грузоподъемностью (+500 кг по сравнению с предшественником).

Как сообщает пресс-служба предприятия, силовая линия ELF 8.0 практически идентична модели ELF 9.5: рама, передняя ось и задний мост с максимальными нагрузками 3,1 тонны и 5,9 – 6,4 тонны соответственно. Силовой агрегат тот же – двигатель 4HK1 (155 л.с., 419 Hм) в сочетании с 6-ступенчатой МКП.

Новые шасси будут доступны покупателям в трех модификациях – стандарт, полноприводная версия и версия с газовым двигателем. В стандартной версии – это универсальное полноразмерное шасси, грузоподъемностью до 5200 кг.

В полноприводной версии шасси Isuzu ELF 8.0 4x4 получило ряд отличий, повышающих геометрическую проходимость автомобиля: увеличенный дорожный просвет, отсутствие переднего противоподкатного бруса и улучшенную геометрическую проходимость.

Вариант с газовым двигателем – Isuzu ELF 8.0 CNG – работает на компримированном природном газе (метане). Модель оснащена двумя газовыми баллонами суммарным геометрическим объемом 300 л (или 65 – 75 куб. м КПГ). При полной заправке автомобиля запас хода составляет около 350 км.

Также известно, что на модели ELF 8.0 и ELF 8.0 CNG теперь устанавливаются дополнительные широкоугольные внешние зеркала заднего вида.

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Фото: Isuzu