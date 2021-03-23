KIA рассекретила моторную гамму нового седана К8

Спортивный седан К8 – новая модель в линейке KIA, продажи которой на ряде рынков начнутся уже в следующем месяце. Как сообщает пресс-служба KIA, первым рынком, на который выйдет новая модель, станет Южная Корея.

В зависимости от страны, список силовых агрегатов для KIA K8 будет содержать до четырех вариантов двигателей. Каждый из них обеспечивает высокий уровень экономичности и сниженные объемы вредных выбросов.

Например, двигатель Smartstream объемом 3,5 л будет предлагаться в двух вариантах для разных типов используемого топлива. В версии, работающей на бензине, этот двигатель имеет непосредственный впрыск топлива (GDI), развивает мощность в 300 л.с., а его максимальный крутящий момент составляет 359 Нм. Двигатель, использующий для работы сжиженный пропан LPI (Liquid Propane Injection), имеет мощность 240 л.с., а крутящий момент – 314 Нм.

Также будет предложен 2,5-литровый двигатель, мощность которого составляет 198 л.с., а крутящий момент – 258 Нм.

Но наиболее доступным силовым агрегатом для нового К8 станет обновленная версия двигателя 1.6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Автомобили с таким двигателем будут предлагаться уже в первом полугодии 2021 года.

Двигатели 2.5 GDI, 3.5 GDI и LPI будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Какие из этих двигателей доберутся до России, станет известно ближе к старту продаж.

А какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: KIA