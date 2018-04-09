В Белоруссии построят завод по выпуску моторов для российского рынка

В индустриальном парке «Великий камень» под Минском началось строительство нового моторного завода, который планируют запустить до конца 2018 года. На СП «МАЗ-Вейчай» будут выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Проектная мощность – до 20 тыс. моторов в год.

Учредители полагают, что предприятие сможет обеспечить потребности не только белорусского автопрома, но и будет поставлять около 30% продукции на рынки других стран, прежде всего – в Россию, сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

«МАЗ работает по кооперации с несколькими поставщиками моторов. Иметь собственные двигатели – прежде всего, стратегическая задача для нас», – признался гендиректор Минского автомобильного завода Дмитрий Катеринич.

Совместное предприятие «МАЗ-Вейчай» займет территорию в 3,5 гектара. Оно будет работать как резидент, пользуясь льготами и преференциями, предусмотренными для индустриального парка.

Владельцами завода выступают ООО «МАЗ-Вейчай», созданное Минским автозаводом (30%) и компании Weichai (70%). Уставный фонд китайская корпорация и МАЗ сформируют в форме прямых инвестиций.

Кстати, автомобили МАЗ уже комплектуются китайскими двигателями из новой линейки. Уровень выбросов агрегатов Weichai Power соответствует стандарту «Евро-5», и практически все станции техобслуживания автомобилей МАЗ в России, Украине и Беларуси могут обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание двигателей Weichai.