Valeo вложит в производство в Тольятти порядка 17 млн евро

6 апреля в мэрии Тольятти состоялся официальный прием делегации Посольства Франции в России. В ходе встречи подписан Протокол о намерениях представителей компании Valeo - известного производителя автокомпонентов, - инвестировать средства в запуск новых проектов в Тольятти.

Группа «Валео» уже производит в России ряд автокомпонентов для легковых авто и коммерческого транспорта. В Тольятти речь идет об открытии нового производства. Уже сейчас в городе два завода французов производят детали для термических систем и силовых агрегатов. Теперь, по информации ТРК «Губерния», они намерены развивать новые технологии в сфере мобильности, автономных машин, электрификации и гибридизации. В первую очередь, речь идет о системах безопасности, улучшениях функционирования двигателей и трансмиссий, а также системы "Умный автомобиль".

По оценкам экспертов, на первом этапе инвестиции в тольяттинское производство составят порядка 17 млн евро. В подписанном соглашении говорится о намерении увеличить существующие мощности по изготовлению трансмиссий, термальных автокомпонентов и электрики - до 1 млн деталей в год. Реализовывать автозапчасти планируют не только на российском рынке, но и за рубежом.

– Французские компании уже представлены в Тольятти, – отметила во время своего официального визита посол Франции Сильви Берманн. – Компания «Валео», бесспорно, один из самых крупных французских представителей, она разрабатывает системы для автомобилей не только сегодняшнего дня, но и для будущего.

Напомним, что Группа Valeo располагает 120 заводами и научно - исследовательскими центрами, размещенными в 19 странах мира. Направления деятельности: трансмиссия, охлаждение двигателя, электрика, моторы и приводы, электроника и связь.