Продажи LADA XRAY падают второй месяц подряд

В марте 2018 года дилеры АВТОВАЗа реализовали 2957 автомобилей LADA XRAY, что на 2,1% меньше результата годичной давности. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эта модель демонстрирует отрицательную динамику второй месяц подряд.

Напомним, в феврале продажи LADA XRAY на российском рынке снизились на 9,6%, впервые показав падение. Впрочем, по итогам 1-го квартала модель АВТОВАЗа еще находится в «плюсе» - за три месяца было реализовано 6786 таких машин – на 1% больше, чем в январе – марте 2017 года.

Несмотря на продолжающееся падение продаж, LADA XRAY по-прежнему входит в ТОП-20 российского рынка. В настоящее время стоимость этой модели составляет от 614 900 до 845 900 рублей в зависимости от комплектации.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры LADA в марте реализовали 30708 автомобилей, показав рост на 22%. При этом самой продаваемой моделью отечественной марки является LADA Vesta, которая продолжает демонстрировать рыночный рост.