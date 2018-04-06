Ford начнет выпускать электромобили в Европе не ранее 2023 года

Компания Ford сможет начать серийный выпуск электрокаров в Европе не раньше, чем через пять лет. Об этом изданию Handelsblatt рассказал глава немецкого подразделения американской марки Гуннар Херрманн.

По словам топ-менеджера, «чисто гипотетически» электрокары Ford могли бы встать на конвейер предприятия в Кельне после 2023 года – когда закончится жизненный цикл модели Fiesta нынешнего поколения. На подготовку завода к переоборудованию для производства электрических автомобилей потребуется не менее 15 месяцев, пишет AutoNews.ru. При этом Херрманн не видит оправданного основания ставить на конвейер полностью «зеленые» машины до тех пор, пока их ежегодный оборот внутри марки не превысит 30-40 тыс. экземпляров в год.

Ранее сообщалось, что Ford намерен к 2020 году инвестировать в разработку электрокаров и гибридов 4,5 млн долларов. Всего в модельной линейке компании к тому времени должно появиться 13 моделей с полностью электрическими силовыми установками. В компании рассчитывают, что после 2020 года до 40% продаж мировых продаж бренда будут приходиться именно на такие машины. В частности, в 2022 году версии с бензин-электрическими силовыми установками должны появиться пикап F-150 и спорткар Mustang.