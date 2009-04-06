АВТОВАЗ делает ставку на семейства Lada Samara и Priora

В 2009 году семейства Samara и Priora станут локомотивами продаж марки Lada. Как сообщил в интервью газете «Коммерсант» президент АВТОВАЗа Борис Алешин, основной объем выпуска и продаж в нынешнем году придется на Samara и новую Priora. Затем по объему реализации идет «классика», чуть меньше планируется продать Kalina и внедорожников Lada 4x4 (Niva). Точные цифры глава АВТОВАЗа назвать отказался, отметив, что это предварительный план, который может быть пересмотрен в зависимости от ситуации на рынке.

Напомним, по итогам 2008 года самым продаваемыми в модельном ряду АВТОВАЗа стали классические модели Lada 2105 и 2107 с долей 27% в общем объеме реализации, чуть меньший показатель – у Lada Samara (26,9%), на третьем месте – новое семейство Lada Priora, занявшее 20,6% в продажах АВТОВАЗа. Однако с января нынешнего года расстановка сил в модельном ряду Lada изменилась. Бестселлером марки стала Lada Priora, продажи которой за два первых месяца выросли на 8%, на втором месте – по прежнему Lada Samara, а «классика» сместилась на третью строчку – реализация «пятерок» и «семерок» в январе-феврале упала на 49%. Добавим также, что укрепить позиции семейства Priora должен вывод на рынок универсала этой модели – его производство АВТОВАЗ планирует начать в ближайшие месяцы.