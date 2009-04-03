Питерский завод GM начинает тестовую сборку Chevrolet Cruze

На заводе GM-Auto в Санкт-Петербурге началась подготовка к производству новой модели – седана С-класса Chevrolet Cruze, который займет примерно треть от производственной программы предприятия.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по связям с общественностью GM Russia Сергей Лепнухов, в настоящее время на заводе ведется установка и наладка оборудования для выпуска Chevrolet Cruze и начинается тестовая сборка на линии. Кстати, именно в связи с подготовкой производства новой модели связаны временные остановки сборочного конвейера, о которых сообщалось ранее. Кроме того, часть работ продолжается в сварочном и окрасочном цехах. Большая часть сотрудников в период с 31 марта по 13 апреля проходит обучение. К стандартному режиму работы завод GM-Auto планирует вернуться начиная с 13 апреля.

Серийный выпуск Chevrolet Cruze в Санкт-Петербурге должен стартовать в середине лета. Стоит отметить, что изначально планировалось начать импортные поставки этой модели уже весной, до начала его производства в Санкт-Петербурге. (На европейских рынках новинка поступит в продажу в марте). Однако позже было принято решение отказаться от импорта Chevrоlet Cruze и продавать в России автомобили этой модели только отечественного производства. По мнению маркетологов GM, даже в условиях спада продаж автомобилей в России спрос на Cruze в 2009 будет высоким. Ведь в модельном ряду Chevrolet новинка сменит нынешний бестселлер марки – Lacetti.