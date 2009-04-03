Питерский завод GM начал серийный выпуск Opel Antara

Как стало известно агентству «АВТОСТАТ», с середины марта на заводе GM-Auto в Санкт-Петербурге началось серийное производство внедорожников Opel Antara. По словам директора по связям с общественностью GM Russia Сергея Лепнухова, первые автомобили этой модели, выпущенные на новом предприятии по полному циклу, начали поступать дилерам во второй половине марта.

Напомним, крупноузловая сборка Opel Antara началась в сентябре 2007 года на мощностях предприятия «Арсенал», где до закрытия этой временной площадки в конце февраля нынешнего года, по данным «АСМ-Холдинг», всего было выпущено 2848 автомобилей Opel Antara.

Добавим также, что завод GM-Auto в Шушарах, запуск которого прошел в ноябре прошлого года, после нескольких месяцев работы в тестовом режиме 16 февраля начал серийный выпуск внедорожников Chevrolet Captiva.