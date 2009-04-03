В I квартале 2009 года продажи Volkswagen в России выросли на 46%

По итогам первых трех месяцев 2009 года на российском рынке продано 10935 легковых автомобилей Volkswagen, что на 46% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (7507 машин).

В марте было реализовано 4066 легковых автомобилей Volkswagen – на 44% больше, чем годом ранее (2822 шт.) Лидером продаж немецкой марки в России по-прежнему остается Volkswagen Passat, который в третий месяц 2009 года разошелся в количестве 1382 единиц, включая 75 автомобилей Passat Variant. В марте было также реализовано 92 автомобилей Passat CC, продажи которых на российском рынке стартовали в ноябре прошлого года. На второе место по продажам в модельном ряду Volkswagen вышел седан Jetta с показателем 805 проданных машин. Таким образом, по отношению к февралю внедорожник Volkswagen Touareg сместился на третью строчку, его результат – 656 единиц. Продажи семейства Volkswagen Golf составили 656 автомобилей.