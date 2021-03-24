Горьковский автозавод показал на выставке в Москве новый рефрижератор и фудтрак

«Группа ГАЗ» продолжает расширять линейку автомобилей для мобильной торговли. На международной выставке «Modern Bakery Moscow 2021», которая проходит в эти дни в Москве, Горьковский автозавод представил сразу две свои новинки – мобильную автолавку на базе «ГАЗель NEXT Citiline» и рефрижератор на базе среднетоннажного грузовика «Валдай NEXT».

Фургон-рефрижератор – это первый образец техники со специальными надстройками, изготовленной на шасси бескапотного грузовика «Валдай NEXT». Напомним, что его производство началось в феврале 2021 года. Применение бескапотной кабины позволило производителю уменьшить габариты автомобиля и обеспечить ему неплохую маневренность (минимальный радиус разворота – 6,2 м). Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», автомобиль укомплектован дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 и новой 6-ступенчатой коробкой передач. В машине установлена пневматическая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, интегральное рулевое управление, широкий набор электронных систем помощи водителю. Прочность рамы по сравнению с автомобилем «Валдай» предыдущего поколения увеличена на 30% – за счет использования новой марки стали и дополнительных поперечин.

Многие элементы трансмиссии применены от «старшей», более тяжелой модели – «ГАЗона Next 8.7»: мост, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление. Наружное и внутреннее покрытия фургона изготовлены из армированного пластика, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол толщиной 80 мм. Фургон рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Его холодильно-отопительная установка предназначена для перевозки продуктов в температурном диапазоне от -20 до +12 градусов. Площадь кузова позволяет разместить восемь стандартных европаллет.