На мировых авторынках появились признаки стабилизации

Первые данные о мартовских продажах новых автомобилей с ведущих мировых площадок вселяют сдержанный оптимизм. Так, в США и ряде крупных европейских стран регистрация новых автомобилей за первый месяц весны оказалась выше ожиданий аналитиков.

На американском рынке в марте было реализовано 858 тысяч новых автомобилей, что на 37% меньше аналогичного показателя прошлого года. Тем не менее, в отношении к февралю нынешнего года виден ощутимый рост (+25%). При этом в Америке начали активно прорабатывать вопрос стимулирования внутреннего спроса за счет мер, аналогичных тем, которые действуют сейчас в ряде европейских стран (прямые дотации покупателям новых машин, сдающих свои старые в утилизацию).

За счет подобных мер уверенно держатся авторынки таких стран как Германия, Франция и Италия. Причем во Франции, впервые за последние несколько месяцев зафиксирован рост продаж по отношению к прошлому году на 8,1% до 204,1 тыс. шт. Точных данных по Италии и Германии пока нет, тем не менее, аналитики ожидают также положительной динамики. Чуть хуже обстоят дела в Испании, где рынок в очередной раз показал достаточно сильное падение (-38,7%), но и там наметилась тенденция к стабилизации. Ранее падение рынка составляло порядка 50%.

Достаточно мало приятных новостей приходит из Японии. Там, от месяца к месяцу падение внутреннего рынка только усиливается. В январе фиксировалось снижение на 20%, в феврале - на 24%, по итогам марта рынок провалился почти на треть (-31,5%) - до 323,1 тыс. шт. При этом еще больше "проседает" японское производство и экспорт.

Данные по итогам продаж за прошедший месяц на российском рынке появятся лишь после 10 апреля. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что ничего хорошего они не принесут. Традиционный весенний подъем авторынка еще не наступил, а может быть и не наступит вообще. Меры по поддержке российского автопрома пока так и остаются только на бумаге. Ни один субсидированный льготный кредит так и не выдан. Госзаказы тоже пока еще не "поделены-переделены". Говорить о прямых дотациях покупателям новых машин и утилизации старых, в нашей стране, вообще как-то не принято, хотя более 10% российского автопарка это машины, возраст которых превышает 20-летнюю отметку.

По оценке отдела аналитики "АВТОСТАТ" по итогам марта стоит ожидать примерно 50-процентного падения рынка до уровня 120-130 тысяч машин. И без прямых мер поддержки авторынка, надеяться на дальнейший рост, или хотя бы стабилизацию, уже не стоит.