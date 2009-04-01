Совет директоров АВТОВАЗа утвердил антикризисную программу

На прошедшем вчера совете директоров АВТОВАЗа была утверждена антикризисная программа предприятия. Как сказал накануне президент АВТОВАЗа Борис Алешин, компании предстоит сокращение издержек на сумму более 19 млрд. рублей. Это 8% от общего уровня расходов предприятия, отмечают эксперты.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, сокращение издержек на 19 млрд. рублей – основной пункт антикризисной программы, причем речь идет о сокращении постоянных затрат. В программе – мероприятия по стимулированию сбыта, работа с поставщиками по снижению цен, продажа непрофильных активов и выделение производства комплектующих в «дочки». По словам источников издания, отвечать за сокращение издержек будут вице-президенты, причем от выполнения задания будет зависеть их вознаграждение.

Вчера же совет директоров АВТОВАЗа выбрал руководителя антикризисного комитета – замруководителя «Ростехнологий» Игоря Завьялова. Он сказал «Ведомостям», что сегодня представит антикризисный план министру экономразвития Эльвире Набиуллиной. Министерство должно знать содержание программы, поскольку правительство решило поддержать АВТОВАЗ, объясняет он. Учесть замечания чиновников совет директоров АВТОВАЗа может на следующем заседании.