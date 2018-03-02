ТОП-10 самых распространенных кроссоверов и внедорожников в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось 9,1 млн кроссоверов и внедорожников. Таким образом, на долю сегмента SUV приходится около 22% от общего объема российского парка легковых автомобилей.

Самой распространенной моделью SUV является LADA 4x4 – на начало нынешнего года в нашей стране числилось 1 млн 164 тыс. таких внедорожников (с учетом 5-дверных версий). Второе место в этом рейтинге занимает Chevrolet Niva с показателем 582,5 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 (363,8 тыс. шт.). Отметку в 300 тысяч экземпляров также преодолевают Renault Duster (326,5 тыс. шт.) и УАЗ-3151 (315,2 тыс. шт.).

Далее следуют сразу две модели Nissan – кроссоверы X-Trail (271 тыс. шт.) и Qashqai (265,2 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных автомобилей сегмента SUV в России попадают Honda CR-V (214,4 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (218,3 тыс. шт.) и Volkswagen Tiguan (170 тыс. шт.).